Олег Моцарь покинул пост главы ПСС Самарской области

Олег Моцарь руководил поисково-спасательной службой около 30 лет. Фото: ПСС Самарской области.

В поисково-спасательной службе Самарской области произошли кадровые перестановки. Олег Моцарь, который сейчас находится под следствием, покинул пост главы ведомства по собственному желанию, пишет Волга Ньюс со ссылкой на источники. Однако на сайте ПСС он все еще числится в качестве начальника.

По предварительной информации, пока исполнять обязанности главы ПСС Самарской области будет Иван Аманов. В последнее время он трудился на посту замначальника по поисково-спасательной работе.

Напомним, Олег Моцарь возглавлял региональную ПСС с 1996 года - с момента основания службы. Этим летом его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Речь идет как минимум о трех эпизодах. Сейчас Олег Моцарь находится в СИЗО.

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