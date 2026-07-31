Министр труда РФ Котяков оставил пост главы наблюдательного совета в Самаре

В состав совета вошли четыре новых участника Фото: СГЭУ

В Самарском государственном экономическом университете прошло первое заседание обновленного наблюдательного совета. Его председателем избран депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев, который сменил на этом посту министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Полномочия предыдущего состава истекли 7 мая 2026 года, об этом сообщает пресс-служба СГЭУ.

«Наблюдательный совет должен стать рабочей командой, а не формальным органом. Для меня принципиально важно, чтобы он соединял академическую науку с запросами реального сектора экономики, был мостом между теорией и практикой», — отметил Владимир Кошелев.

В состав совета также вошли первый заместитель гендиректора АО «РКЦ «Прогресс»» Александр Юдин, экономист Андрей Подойницын и начальник управления Росимущества Андрей Вершинин. Исполняющая обязанности ректора вуза Елена Кандрашина отметила, что при обновлении состава учитывали отраслевую экспертизу кандидатов и партнерские связи.

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