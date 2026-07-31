Мощный ливень обрушился на Самару 31 июля

Дождь будет идти в Самаре до вечера. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Погода решила испытать жителей Самары на прочность в последний рабочий день недели. Ранним утром в пятницу, 31 июля 2026 года, на город обрушился мощный ливень. Он уже идет несколько часов и, кажется, не планирует заканчиваться в ближайшее время.

«На улице очень сильный дождь. По дорогам уже потекли реки. Все плывут», - сообщают читатели «КП-Самара».

Напомним, на 31 июля в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Помимо дождя, сегодня в регионе ожидаются шквалистый ветер, гроза и, возможно, град. Согласно карте осадков сервиса Яндекс Погода, дождь будет идти как минимум до 19 часов. МЧС призывает жителей быть внимательнее и осторожнее на улице.

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