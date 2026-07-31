Ряд рейсов задержали в аэропорту Самары из-за угрозы атаки БПЛА 31 июля

Несколько самолетов не смогли вовремя вылететь из Самары из-за беспилотной опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ряд рейсов задержали в аэропорту Курумоч в Самаре утром 31 июля 2026 года. Несколько самолетов не смогли вылететь в назначенное время из-за действовавшей в регионе беспилотной опасности.

Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, сейчас задерживаются рейсы до Москвы, Калининграда, Сочи, Казани, Екатеринбурга. Еще пару часов назад в этом списке находились больше 20 самолетов. На часть рейсов регистрация уже началась.

Напомним, угрозу атаки БЛПА объявили в Самарской области около двух часов ночи 31 июля. Параллельно был введен режим «Ковер» - небо закрыли для полетов. Беспилотная опасность действовала в регионе примерно шесть часов. Ее сняли в 8:10. Вскоре после этого аэропорт Курумоч возобновил работу в штатном режиме. Он вновь принимает и выпускает самолеты.

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