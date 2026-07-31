В Самаре продолжается бесплатная догазификация частного сектора и СНТ

Дом должен стоять на кадастровом учете Фото: администрация Самары

В Самаре более 70 жителей частного сектора и собственников участков в СНТ получили возможность бесплатно подключить домовладения к действующим газовым сетям, об этом сообщает администрация Самары.

«По договорам с компанией газ уже пущен в 58 домов, в основном в Красноглинском районе. Остальные заявители прокладывают сети на своих участках и устанавливают оборудование. Всего за первое полугодие 2026 года в Самаре обеспечена техническая возможность подключения 134 домовладений», — говорится в сообщении.

Программа социальной догазификации расширила возможности дачников: если раньше газ бесплатно подводили только до границ СНТ, то теперь его можно довести до границ отдельных участков. Главное условие — дом должен стоять на кадастровом учете. Прокладку сетей по участку и установку оборудования оплачивают собственники, но льготники могут получить на эти цели выплату до 201 тысячи рублей.

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