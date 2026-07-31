Пионер российского хип-хопа и звукорежиссер Александр Шугаев умер в Самаре

Александр Шугаев долго боролся с тяжелой болезнью, но не смог ее победить.

Умер известный в Самаре звукорежиссер Александр Шугаев, которого также называли пионером российского хип-хопа. Ему было 69 лет. Его не стало в четверг, 30 июля 2026 года, после продолжительной тяжелой болезни.

«Александр Шугаев был известен в музыкальных кругах Самары. В 1984 году он в составе группы «Час пик» записал первую рэп-композицию. Тогда он был диджеем дискотеки «Пирамида» в ДК подшипникового завода ГПЗ-4», - сообщили коллеги Александра Шугаева с телеканала «Самара-ГИС».

Александр Шугаев много лет работал на местных радиостанциях, устраивал различные музыкальные фестивали. Последние 10 лет трудился на самарском телеканале. Он долго боролся с тяжелой болезнью, но она все-таки победила его. У Александра Шугаева остались жена и двое детей.

Прощание со звукорежиссером состоится в субботу, 1 августа 2026 года, с 11:00 до 12:00 на улице Дзержинского, 27. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Александра Шугаева.

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