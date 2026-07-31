Трамвай № 20 сошел с рельсов на ул. Антонова-Овсеенко в Самаре 31 июля

Сошедший с рельсов вагон накопил пробку из шести трамваев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в пятницу, 31 июля 2026 года, в Самаре встали трамваи на улице Антонова-Овсеенко. Движение остановилось в направлении Дома печати. Причиной стал сход с рельсов одного из составов.

«Произошел сход тележки трамвая № 20. В результате было задержано движение составов на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в оба направления», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, наблюдался простой шести составов. Из-за чего трамвай сошел с рельсов, пока неизвестно. Причину устанавливают. Сейчас движение восстановлено.

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