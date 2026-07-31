В Самаре утвердили сроки ликвидации Мазутного озера

Соответствующее постановление подписано 27 июля Фото: Альберт ДЗЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Самарской области внесло изменения в государственную программу «Охрана окружающей среды Самарской области». В нее включили природоохранный проект «Ликвидация жидких токсичных промышленных отходов «Мазутное озеро». Соответствующее постановление подписано 27 июля, об этом сообщает правительство Самарской области.

«Реализация проекта запланирована на 2027-2029 годы. Работы обеспечат достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта», – говорится в сообщении.

Изменения внесены в раздел «Оценка текущего состояния сферы охраны окружающей среды в Самарской области». Контроль за выполнением постановления возложен на министерство природных ресурсов и экологии региона.

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