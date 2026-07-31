Два бензовоза столкнулись на трассе в Самарской области

Обошлось без пострадавших Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области на 913-м километре трассы М-5 в Сызранском районе 31 июля столкнулись два бензовоза. Авария произошла в 10:43, об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Обошлось без пострадавших. На месте работают пожарные-спасатели поисково-спасательных отрядов № 47 и № 37 противопожарной службы Самарской области», – говорится в сообщении.

Сотрудники служб проводят аварийно-спасательные работы. Они собирают информацию и тушат возгорание двумя стволами «Б», также идет смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна. На месте дежурят сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники. Причины столкновения устанавливаются.

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