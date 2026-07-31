На Южном и Обводном шоссе в Тольятти усилили связь

Теперь жители Тольятти смогут без проблем пользоваться в дороге навигаторами, слушать музыку онлайн или общаться в мессенджерах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти и его пригороде вывели в эфир несколько новых базовых станций. Модернизация телеком-оборудования позволила ускорить мобильный интернет на 30%, сообщает цифровая экосистема МТС.

По данным оператора, сеть обновили на Южном и Обводном шоссе, где каждый день проезжают тысячи автомобилей. Технические специалисты использовали там дальнобойные частоты LTE, благодаря чему зона действия сети была расширена в разы. Теперь жители Тольятти смогут без проблем пользоваться в дороге навигаторами, слушать музыку онлайн или общаться в мессенджерах. Как отмечает оператор, высокие скорости мобильного интернета будут сохраняться даже в часы пиковой нагрузки.

«Интернет-трафик на Южном и Обводном шоссе всегда имеет повышенный спрос, поэтому в этом году мы значительно обновили наше телеком-оборудование в Тольятти. Также мы установили дополнительные базовые станции там, где это было необходимо для увеличения емкости сети», — сказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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