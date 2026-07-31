Губернатор поздравил самарских следователей с профессиональным праздником

Губернатор вручил награды отличившимся сотрудникам Фото: правительства Самарской области

В Самарской области прошло мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов следствия. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил собравшихся с профессиональным праздником и вручил награды отличившимся. Глава региона также сообщил о решении передавать с 2027 года по пять квартир для сотрудников следственных органов.

«Исполнительная власть работает в одной связке с правоохранительными и надзорными структурами. Мы должны и обязаны укреплять наше взаимодействие и обеспечивать тех, кто служит своей Родине, всем необходимым», — отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор отметил хорошие результаты работы следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. По итогам прошлого года ведомство улучшило показатели, а по итогам полугодия текущего года занимает второе место в России по качеству работы. Их профессионализм позволил вернуть в областной бюджет более 3,5 млрд рублей.

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