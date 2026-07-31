Тольяттинские химики запустили медиапроект к Году единства народов России

Медиапроект представляет собой серию душевных и вдохновляющих рассказов, где главными героями выступают заводчане / Фото: АО "ТОАЗ"

Корпоративный медиапроект, приуроченный к Году единства народов России, запустил Тольяттиазот. Он в формате видеоинтервью рассказывает о национальном многообразии шеститысячного коллектива предприятия.

Выпуски проекта посвящены традициям, семейным ценностям и уникальной культуре различных этнических групп. Сотрудники компании рассказывают истории из своего жизненного и профессионального опыта, которые связаны с самобытностью родного края и адаптацией в России. В рамках проекта созданы три ролика по 10 минут. Его героями стали заводчане родом из Западной Африки, Армении и Таджикистана.

«Медиапроект «Вместе мы ТОАЗ» призван продемонстрировать, что сила коллектива заключается в его многообразии. В Год единства народов мы считаем крайне важным показать, что многонациональная команда может работать как единый слаженный механизм», - прокомментировала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

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