Новую станцию для приема жидких бытовых отходов запустили в Самаре

Мощность станции позволяет принимать до 100 кубометров стоков в час Фото: администрация Самары.

В Самаре запустили новую сливную станцию для приема жидких бытовых отходов. Она расположена на Волжском шоссе, рассказали в мэрии. Станция будет принимать жидкие бытовые отходы из четырех районов города – Красноглинского, Кировского, Советского и Промышленного.

«Мощность станции позволяет принимать до 100 кубометров стоков в час, а в сутки — до 1000 кубометров», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

На станцию подвели все необходимые коммуникации. В основном, сюда будут привозить содержимое выгребных ям из частного сектора, поселков и небольших предприятий. которые не подключены к городской канализации.

Это уже вторая такая станция приема ЖБО в Самаре, первая ранее заработала в Куйбышевском районе.

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