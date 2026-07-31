В Самаре депутаты и общественники проверили доступность городских пляжей для людей с ограниченными возможностями

В выездном мероприятии принял участие Евгений Печерских. Фото предоставлено Думой городского округа Самара

В объезде принял участие председатель самарской организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских.

Участники мероприятия отметили, что на пляже на Некрасовском спуске создали необходимую инфраструктуру. Здесь установили стационарный деревянный пандус, специальный настил для безопасного перемещения отдыхающих, кабину для переодевания с достаточной шириной въезда для кресел-колясок, а также специально оборудованный бесплатный биотуалет. Спуск в воду оборудовали металлическим пандусом с поручнями. На пляже дежурят волонтеры, готовые оказать помощь.

«Волга – это главное место отдыха в летнее время в Самаре, и доступ к нашей набережной должен быть одинаково открыт для всех без исключения. Мы оценили доступность: от подъездных путей и специальных настилов до логистики внутри пляжной зоны, наличия раздевалок, туалетов и теневых зон, – сказал председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов. – Адаптивные пляжи необходимы не только людям с ОВЗ, но и старшему поколению. Все выявленные недочеты будут исправлены».

Участники мероприятия обсудили недочеты и возможные преобразования доступной среды на пляжах города. Фото предоставлено Думой городского округа Самара

На пляже на Первомайском спуске для удобства отдыхающих сделали специальные трапы к воде, настил для безопасного перемещения и кабинки для переодевания. В ближайшее время планируют установить модульный туалет.

«Когда проводишь такие выезды регулярно, то динамика становится заметнее: за последние годы Самара сделала огромный шаг вперед в развитии доступной среды. При этом нам есть куда расти: например, нужно обновить отдельные спуски, упорядочить работу волонтерских постов, продумать маршруты к самим спускам. Будем добиваться, чтобы отдых на Волге был комфортен для всех наших самарцев», – отметил председатель Общественного молодежного парламента Алексей Сатонин.