Домам и соцобъектам в Самаре могут присвоить имена участников СВО

В Самаре планируют проводить большую работу по сохранению памяти об участниках СВО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре планируют проводить большую работу по сохранению памяти о погибших участниках СВО. Проект документа, который регламентирует это, подготовили в мэрии.

Предполагается, что в честь погибших бойцов можно будет называть отдельные здания и социальные объекты, принадлежащие муниципалитету. Также планируется вести Книги памяти.

Кроме того, документ регламентирует установку арт-объектов, размещение баннеров и другого информативного контента.

Ранее закон об увековечении погибших при защите Отечества утвердили на региональном уровне. Он предполагает проведение патриотических уроков, установку мемориальных досок, реализацию общественных инициатив и т.д. Напомним, что в Самаре установили памятник участникам СВО.

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