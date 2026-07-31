Александр Живайкин предложил собрать идеи для народной программы на августовках

Александр Живайкин: Августовки - отличный момент, чтобы обсудить проблемы и оформить конкретные предложения в народную программу / Фото: Дарья Глазкова

В школах скоро стартуют традиционные августовские совещания, на которых будут собираться директора, учителя, методисты и молодые специалисты. По мнению депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина, это отличный момент для того, чтобы обсудить проблемы и оформить конкретные предложения в народную программу «Единой России».

По словам депутата, в списке волнующих педагогов вопросов: переработки, бумажная волокита, нехватка времени на подготовку к урокам, оплата труда и др. Эти проблемы они регулярно озвучивают на встречах. В связи с этим Александр Живайкин предложил зафиксировать их обращения официально и определить, что можно решить на уровне школы и района, а что на региональном или федеральном уровне.

«Предлагаю на августовских совещаниях собрать это в общий перечень и оформить в конкретные предложения для народной программы. Чем точнее формулировка, тем проще добиваться результата», — отметил Александр Живайкин.

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