В Самаре водитель Mercedes-Benz сбил женщину на пешеходном переходе

Выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 29-летний водитель Mercedes Benz сбил 31-летнюю женщину. Авария произошла утром 30 июля в Куйбышевском районе напротив дома № 10 «в», об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель иномарки ее сбил. После ДТП пострадавшую увезли в больницу», — рассказали в ведомстве.

По данным полиции, водитель двигался по Новокуйбышевском шоссе со стороны улицы Дружбы народов в направлении улицы Утевской. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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