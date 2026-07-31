В Самаре водитель Mercedes-Benz сбил женщину на пешеходном переходе

В Самаре 29-летний водитель Mercedes Benz сбил 31-летнюю женщину. Авария произошла утром 30 июля в Куйбышевском районе напротив дома № 10 «в», об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
«Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель иномарки ее сбил. После ДТП пострадавшую увезли в больницу», — рассказали в ведомстве.
По данным полиции, водитель двигался по Новокуйбышевском шоссе со стороны улицы Дружбы народов в направлении улицы Утевской. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал