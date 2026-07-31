В Самарской области надбавку за уход к пенсии получают более 119 тысяч человек

Эту выплату регулярно индексируют вместе с пенсией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 119 тысяч жителей Самарской области получают надбавку за уход к пенсии, об этом сообщает СФР региона. Такую доплату устанавливают гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы.

«На сегодня ее размер составляет 1 413,86 рублей к страховой пенсии и 1 470,64 рублей — к государственной и социальной», – уточнила пресс-служба СФР Самарской области.

Если человек получает две пенсии. надбавку назначат лишь к одной из них. Эту выплату регулярно индексируют вместе с пенсией. Чтобы оформить надбавку за уход к пенсии. никаких документов не нужно, ее устанавливают автоматически. А период фактического ухода за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы могут включить в трудовой стаж.

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