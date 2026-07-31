Губернатор Самарской области поучаствовал в межокружном совещании по экспорту

В нашем регионе большое внимание уделяют продвижению местных товаров за рубежом, расширению возможностей экспорта. Фото: Иван Макеев

31 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании, которое было посвящено реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов. Именно наш регион выбрали для проведения этого мероприятия в нынешнем году.

«Экспорт для нас - это не просто модная тенденция национального проекта. Для Самарской области, для руководства и для бизнеса — это естественный и минимально необходимый инструмент экономического выживания и конкурентоспособности», – отметил Вячеслав Федорищев.

На мероприятии обсуждали итоги нацпроекта и его перспективы, работу центров поддержки экспорта и принимаемые меры. А экспортерам Самарской области вручили сертификаты соответствия «Сделано в России».

В нашем регионе большое внимание уделяют продвижению местных товаров за рубежом, расширению возможностей экспорта. Эту работу ведут совместно с Российским экспортным центром.

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