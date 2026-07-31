В Самаре будут судить двух мужчин за поджог 18 мусорных контейнеров

Приятелям предъявили обвинение в вандализме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре будут судить двух мужчин 27 и 33 лет. По версии следствия, приятели в феврале 2026 года ночью обошли пять контейнерных площадок в Промышленном районе.

«Действуя по предварительному сговору, они подожгли мусор в 18 пластиковых контейнерах, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов, чем привели их в негодность», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Причиненный ущерб оценили в 288 тысяч рублей. Один из обвиняемых уже добровольно возместил половину этой суммы.

Приятелям предъявили обвинение в вандализме, за это их могут лишить свободы на срок до трех лет. Скоро решение по тому делу вынесет суд.

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