Хотели украсить свои дома: в Самарской области поймали мужчин, которые украли декор с пляжа

Мужчины вернули украденное, когда к ним пришла полиция Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Сызрани с городского пляжа украли металлический декор в видео рыбок с надписями «Щука», «Осетр», «Судак», «Лещ» и «Жерех». Июньским вечером они просто пропали из зоны отдыха, после чего представители муниципалитета обратились в полицию.

«Изготовленный на заказ металлодекор стоил около тысяч рублей», – говорится в пресс-релизе МВД.

Следы привели полицейских в соседний город Октябрьск. Оказалось, что два жителя этого города 24 и 37 лет как-то гуляли пьяными по пляжу Сызрани. В какой-то момент им в головы пришла идея, что металлические рыбки будут отлично смотреться у них во дворах. Мужчины сорвали декор с арок в зоне отдыха, спрятали в пакет и уехали домой.

Неизвестно, насколько украденные рыбки могли украсить дома мужчин. Но, когда к ним пришли полицейские, украденное они вернули. Впрочем, уголовного преследования им избежать не удалось – скоро дело рассмотрит Сызранский городской суд.

А металлических рыбок вернули на место. Будут ли их теперь как-то защищать от посягательств «любителей прекрасного», пока вопрос открытый.

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