Жители Самарской области пожаловались Бастрыкину на плохую дорогу в Сергиевске

Бастрыкину доложат о результатах расследования уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители села Сергиевск Самарской области пожаловались председателю СК РФ Александру Бастрыкину на плохое состояние дороги. По их словам, асфальт на ней разрушается, дорога вся в ямах, а в дождь полотно просто размывает. Жалоба поступила в приемную председателя СК РФ в соцсетях.

«В СУ СК России по Самарской области заведено уголовное дело», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

По словам жителей села, по дороге тяжело передвигаться и пешеходам, и автомобилям, но ее не ремонтируют. Бастрыкину доложат о результатах расследования уголовного дела и о мерах, которые принимают для защиты прав сельчан на качественную дорожную инфраструктуру.

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