Сергей Баландин завершил работу в качестве директора галереи «Виктория» в Самаре

Теперь исполнять обязанности генерального директора культурного учреждения будет Катерина Орлова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В галерее «Виктория» в Самаре сменилось руководство. Пост генерального директора покинул Сергей Баландин. Об этом сообщила пресс-служба учреждения 31 июля.

«Мне хотелось бы сосредоточиться на более спокойной исследовательской работе», – объяснил экс-гендиректор галереи свое решение.

Сергей Баландин был куратором галереи с 2014 года, а в марте 2026 года стал ее гендиректором, когда учреждение открылось после трехлетней реконструкции.

Теперь исполнять обязанности генерального директора культурного учреждения будет Катерина Орлова.

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