В Самаре решат проблему пробок на перекрестке Ракитовского шоссе и Карла Маркса

На проспекте хотят добавить дополнительные полосы для поворотов Фото: администрация Самары.

В Самаре думают, как уменьшить пробки на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса, которые увеличились после открытия нового участка магистрали Центральной. Вопрос обсуждали во время рабочего объезда Кировского района, который провел заммэра Самары Михаил Малыхин.

«Наши специалисты, проанализировав образование заторов, рекомендуют на перекрестке проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе чаще использовать возможность регулировки длительности фаз светофоров», – рассказал руководитель дептранса Самары Андрей Карпочев.

Сейчас зеленый свет при выезде с проспекта на шоссе горит до 18 секунд, что мало для плотного потока движения. При этом, если на Ракитовском шоссе образуются пробки, то разрешающий сигнал для движения по нему автоматически продлевают, а вот по проспекту Карла Маркса – сокращают.

Кроме того, проспект Карла Маркса предлагают расширить на подъезде к шоссе, добавить дополнительные полосы для поворотов. Для этого нужно перенести конструкцию светофора. Планируется также до конца года установить освещение на участке. Работы согласуют с ГИБДД, а проведут – вместе с минтрансом.

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