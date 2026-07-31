Самарский депутат Живайкин прокомментировал слова президента о статусе учителя

По словам депутата, участие педагогов в Народной программе должно стать стратегическим шагом. Фото: пресс-служба «ЕР»

По итогам первого этапа съезда партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин акцентировал внимание на повышении статуса учителя. Он отметил, что поддержка должна выражаться в реальных инструментах для профессионального роста и достойных условий труда.

«На встречах с педагогическими коллективами мы слышим одни и те же запросы: перегрузка учителей, избыточная бюрократия, неясные критерии стимулирующих выплат и острая нехватка поддержки для молодых кадров. Я предлагаю на августовских совещаниях перевести эти запросы в статус официальных инициатив», – сказал депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин.

По словам депутата, участие педагогов в Народной программе должно стать стратегическим шагом, а статусность профессии нужно достигать через прозрачные правила оплаты труда, уважение к труду и адекватную нагрузку.

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