Житель Самарской области из-за ссоры до смерти забил приятеля

Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Комсомольский под Самарой два приятеля выпивали в квартире и начали ссориться. Один из них сильно избил другого, но потом вызвал другу скорую помощь. Того отправили в больницу, где он умер через несколько дней.

«Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

58-летнего мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.

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