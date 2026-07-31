Под Самарой 15 августа проведут марафон «Земля спорта»

Соревнования пройдут 15 августа на территории образовательного центра «Южный город» Фото: правительство Самарской области.

15 августа на территории образовательного центра «Южный город» под Самарой пройдет региональный финал всероссийского марафона «Земля спорта». Его проводит минсельхоз России, чтобы популяризировать спорт на сельских территориях. Сейчас в большинстве районов Самарской области уже прошли отборочные соревнования.

«Программа соревнований включает пять дисциплин: многоборье ГТО, силовой экстрим, семейную эстафету, мини-футбол и волейбол», – прокомментировала пресс-служба областного правительства.

В прошлом году в региональном этапе соревнований участвовали более 300 человек. Победители этого этапа по традиции представляют нашу губернию на всероссийском финале марафона.

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