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НовостиОбщество31 июля 2026 16:24

Детям из Самарской области оказывают медпомощь в Морозовской больнице

Самарцам доступна высокотехнологичная медицина в федеральном центре
Алена КИРИЛЛОВА
Больница является самым крупным детским многопрофильным стационаром страны. Фото: пресс-служба «ЕР»

Больница является самым крупным детским многопрофильным стационаром страны. Фото: пресс-служба «ЕР»

В Москве начали обновлять два корпуса Морозовской детской городской больницы, где помогают юным пациентам со всей России, в том числе из Самарской области. Здесь лечат пациентов с рождения и до 18 лет, а также молодых людей до 21 года с онкологией. Больница является самым крупным детским многопрофильным стационаром страны. Сейчас в ней обновляют центр неонатального скрининга и неонатологическое отделение.

«Мы формируем современную функциональную среду, благодаря которой повысится качество и доступность медицинской помощи», – отметил мэр Москвы и член бюро высшего совета «Единой России» Сергей Собянин.

Для партии модернизация детских больниц является одним из приоритетов, так как медицинская помощь должна быть эффективной и доступной для всех граждан страны вне зависимости от места проживания. За четыре года по Народной программе партии в России открылись 20 новых детских больниц и корпусов. До 2030 года планируют переоснастить 180 детских больниц и более 500 детских поликлиник.

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