В Самаре завершился двухнедельный интенсив «Школа дипломатии»

Участники интенсива узнали об истории дипломатии, изучили деловой этикет. Фото: пресс-служба «ЕР»

Двухнедельный образовательный интенсив «Школа дипломатии» завершился в Самаре. Его участниками стали студенты, представители бизнеса и НКО, государственные служащие. Мероприятие прошло при поддержке партпроекта «Единой России» «Предпринимательство», а почетным гостем стала сенатор Марина Сидухина.

«Сегодня недостаточно просто слушать - нужно учиться анализировать. Видеть неочевидное, принимать решения и брать ответственность. «Школа дипломатии» как раз про это», – отметила она.

Участники интенсива узнали об истории дипломатии, изучили деловой этикет, стратегии достижения компромисса и другие блоки. Среди преподавателей были профессор МГИМО, чрезвычайны и полномочный посол Станислав Осадчий, кандидат экономических наук, эксперт клуба «Валдай» Роман Райнхардт и др. Участники интенсива признались, что новые знания помогли им по-новому смотреть на рабочие задачи, от деловых переговоров до взаимодействия с коллегами.

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