В Самаре начали делать уникальные операции по восстановлению слуха

Стапедопластику проводят при отосклерозе Фото: СамГМУ

В Самаре врачи начали выполнять стапедопластику, высокотехнологичную микрохирургическую операцию на среднем ухе для восстановления слуха. Во время вмешательства неподвижное стремечко заменяют титановым протезом: он берет на себя функцию слуховой косточки и передает звуковые колебания во внутреннее ухо. Об этом сообщает СамГМУ.

«Стапедопластику проводят при отосклерозе. Из-за разрастания костной ткани стремечко фиксируется и мешает передаче звуковых волн во внутреннее ухо. Благодаря операции у пациента отпадает необходимость постоянно пользоваться слуховым аппаратом», – говорится в сообщении.

Стапедопластику выполняют под операционным микроскопом, доступ к зоне вмешательства получают через слуховой проход. Операция требует особой точности: рядом находятся лицевой нерв и структуры внутреннего уха. Пациент остается в стационаре на 2–5 дней, а на полную реабилитацию уходит до трех месяцев. В это время нельзя заниматься спортом, летать, нырять, ходить в бассейн или баню. Есть и противопоказания: активная форма отосклероза, острые воспаления, тяжелые заболевания.

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