В Самаре 2,5 тысячи домов подключили к центральному водоснабжению

На улицах действуют 11 водоразборных колонок Фото: администрация в Самаре

В Самаре проверили ход реализации проекта «Вода с улицы — в дом» в поселке Зубчаниновка. С 2020 года к централизованному водоснабжению подключили 2,5 тысячи домовладений, а участие в проекте приняли более 5 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

«В Зубчаниновке к центральному водопроводу уже подключились более 2 тысяч жителей. На улицах Арматурной, Изыскательской, Литвинова и других действуют 11 водоразборных колонок», — говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель производственно-коммерческой службы, жители часто объединяются улицами. Так можно сэкономить на прокладке водопроводной ветки. В рамках встречи с жителями также проверили организацию вывоза мусора. Сейчас многие самарцы складируют мешки вдоль улиц. Регоператор не обязан вывозить такие отходы, а за нарушение правил обращения с ними жителям грозят штрафы от 2 до 15 тысяч рублей.

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