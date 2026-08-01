Житель Самары получил 3,5 года колонии за удар ножом соседа

Конфликт с пострадавшим начался во время телефонного разговора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд вынес приговор 51-летнему мужчине за ножевое ранение соседа. В ходе конфликта в общежитии на улице Свободы в Промышленном районе он ударил соседа ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Мужчина получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Конфликт с пострадавшим начался накануне во время телефонного разговора, в ходе которого прозвучало нецензурное оскорбление. При личной встрече на общей кухне ссора продолжилась. В коридоре общежития мужчина не сдержал эмоций и нанес соседу удар», — рассказали в полиции.

Нападавшего, ранее судимого мужчину задержали прибывшие по вызову полицейские. Сотрудники службы установили обстоятельства произошедшего и зафиксировали следы преступления. Уголовное дело расследовали и направили в суд. Судья признал самарца виновным и назначил наказание в виде лишения свободы.

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