В самарском аэропорту задержали несколько рейсов 1 августа

Теперь аэропорт работает в штатном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 1 августа в самарском аэропорту Курумоч вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за беспилотной опасности, которая действовала около 4 часов, с 05:30 до 09:30. Об этом сообщили в приложении службы МЧС России.

Из-за угрозы атаки БПЛА вылеты некоторых рейсов задержали. Сейчас время отправки перенесли у рейсов в Москву, Минеральные воды, Нижний Новгород, Сочи, Шарм Эль Шейх и Душанбе.

Был введен режим «Ковер» в регионе и закрыто воздушное пространство на всех высотах с 06:21 до 09:30. Теперь аэропорт работает в штатном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал