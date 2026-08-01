В Самаре возобновили работу по уборке паутины проводов с улиц

Это позволит открыть фасады исторических зданий Фото: Канал «Макс» главы города Иван Носков

В Самаре возобновили работы по очистке улиц от воздушных проводов. Первым объектом стала улица Владимирская, на которой сотрудники служб уже переносят под землю 48 метров коммуникаций. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале «Макс».

«В перспективе работу муниципального предприятия поставить на поток, чтобы самостоятельно выполнять все этапы, от проектирования до реализации. Таким образом мы решим сразу три задачи: освободим улицы от визуального шума, обеспечим надежную работу сетей и сэкономим средства бюджета», — говорится в сообщении.

Перенос проводов под землю сделает работу сетей более стабильной, коммуникации не будут зависеть от непогоды. Кроме того, это позволит открыть фасады исторических зданий и убрать «паутину» проводов, которая портит облик города.

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