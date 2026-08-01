В Самарской области спасли мужчину с тяжелыми ожогами

Полицейские оперативно отреагировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сотрудники ДПС спасли 67-летнего мужчину, получившему ожоги рук, лица и ноги на даче. Супруга пострадавшего обратилась за помощью к полицейским. Они пересадили мужчину в патрульный автомобиль, быстро доставили в больницу и по пути оказали первую помощь, что помогло не допустить потери сознания. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Из-за сильной жары в руках у мужа самовоспламенилась бутылка с жидкостью для розжига», — говорится в сообщении.

Днем в селе Новая Васильевка Ставропольского района женщина обратилась за помощью к инспекторам ДПС. Полицейские оперативно отреагировали, сообщили дежурной части о смене маршрута и включили проблесковые маячки. По пути один из сотрудников охладил кожу пострадавшего холодной водой и наложил стерильные повязки. В больнице врачи оказали экстренную помощь, а после подтвердили, что жизни пациента ничего не угрожает.

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