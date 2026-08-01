В самарской галерее «Виктория» сменился генеральный директор

Займется кураторской и исследовательской деятельностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре сменился генеральный директор галереи современного искусства «Виктория». Сергей Баландин, ранее занимавший эту должность, останется в институции и займется кураторской и исследовательской деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

«Последние месяцы показали, насколько ответственна роль гендиректора, она требует постоянной концентрации. Я понимаю, что не в полной мере могу соответствовать этому объему задач», — рассказал Сергей Баландин.

Сергей Баландин работал в галерее более десяти лет: с 2014 года был куратором, а с марта 2026-го генеральным директором. За это время при его участии галерея реализовала значимые для Самарской области проекты, наладила сотрудничество с ведущими культурными институциями России, прошла трехлетнюю реконструкцию и открыла обновленное пространство, а также сформировала круг партнеров и укрепила связи с художественным сообществом.

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