77% самарцев никогда не опаздывают на работу

Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 77% жителей никогда не опаздывают на работу. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

«82% работников старше 45 лет всегда приходят вовремя. Среди более молодых самарцев этот показатель достигает 74%», – отметили аналитики сервиса.

Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Только 4% респондентов задерживаются несколько раз в неделю, 5% несколько раз в месяц и 11% опаздывают несколько раз в год. Длительность задержки чаще всего небольшая. Не более чем на 10–15 минут опаздывают 78% самарцев. На полчаса задерживаются 11%, на час и более – лишь 2%.

Главные причины опозданий связаны с дорогами. На задержку автобусов пожаловался 31% опрошенных, а на пробки 29%. Еще 16% ссылаются на форсмажерные обстоятельства. 10 % жителей сослались на то, что проспали, 8 % на личные дела, 5 % на семейные обязанности. Еще 4 % отметили долгую дорогу, а 2 % низкую мотивацию.

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