Склад маркетплейса эвакуировали в Самарской области 1 августа

Позже людей запустили обратно и склад возобновил работу Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Новосемейкино Самарской области эвакуировали склад маркетплейса. Тревога прозвучала утром в субботу, 1 августа. Сотрудники выбежали на улицу и ушли до леса, а работникам, которые еще не добрались до склада, сказали пока не выходить на смену. Об этом сообщает «63.RU».

«Вчера была учебная эвакуация днем, а сегодня утром уже реальная тревога», — рассказали работники склада.

В рабочем чате маркетплейса появилось обращение к сотрудникам. Им сообщили, что пока ехать на работу не нужно, а вахтовый автобус с рабочими завернули. Позже людей запустили обратно и склад возобновил работу.

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