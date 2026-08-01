Склад маркетплейса эвакуировали в Самарской области 1 августа

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В поселке Новосемейкино Самарской области эвакуировали склад маркетплейса. Тревога прозвучала утром в субботу, 1 августа. Сотрудники выбежали на улицу и ушли до леса, а работникам, которые еще не добрались до склада, сказали пока не выходить на смену. Об этом сообщает «63.RU».
«Вчера была учебная эвакуация днем, а сегодня утром уже реальная тревога», — рассказали работники склада.
В рабочем чате маркетплейса появилось обращение к сотрудникам. Им сообщили, что пока ехать на работу не нужно, а вахтовый автобус с рабочими завернули. Позже людей запустили обратно и склад возобновил работу.
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