В Самаре проверили благоустройство дворов в Кировском районе

Реализуют 42 инициативы самарцев Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В Самаре работы по благоустройству дворов идут в большинстве районов города. Готовность объектов достигает до 98%. Всего в этом году реализуют 42 инициативы самарцев, об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Двор на проспекте Кирова, № 393 и № 395, небольшой и дружный, жители совместно выдвинули инициативу в прошлом году. Сегодня подрядчики уже ремонтируют проезд, входные группы, тротуары. Готовность составляет более 50%», — написал глава города.

При этом жители дома № 394 по проспекту Кирова не могут участвовать в проекте. Нанятое ТСЖ не предоставляет документы для подачи заявки. Глава города поручил разобраться в ситуации, подключить контролирующие органы. Жильцам рекомендовал подумать, отвечает ли ТСЖ их требованиям.

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