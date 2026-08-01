Самарская спортсменка завоевала золото Кубка мира по пулевой стрельбе

В командном упражнении среди женщин наша сборная завоевала бронзу Фото: минспорта Самарской области

Спортсменка из Самарской области Наталья Далекова выступила в составе сборной России на Кубке мира по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Команда одержала победу в командных соревнованиях в стрельбе из пистолета в упражнении Р5. Турнир прошел в Нови-Саде в Сербии, об этом сообщает минспорта Самарской области.

«В составе команды выступили Сергей Малышев, Оксана Березовская и спортсменка сборной Самарской области Наталья Далекова», — говорится в сообщении.

Кроме того, в командном упражнении Р2 среди женщин наша сборная завоевала бронзу. Соревнования прошли под эгидой Международного паралимпийского комитета. Участие в турнире приняли спортсмены из разных стран мира.

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