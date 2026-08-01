Два человека погибли в аварии в Самарской области 1 августа

В аварии погиб ребенок Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области 1 августа в 12:36 произошло смертельное ДТП: на трассе «Обход города Сызрани» на 16,300 км, выход на автодорогу «Москва — Самара» столкнулись автомобили «Джили Эмгранд» и «Хендай Тюксон». По предварительным данным, в аварии погибли два человека, в том числе ребенок, еще пять человек получили травмы. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 47 противопожарной службы Самарской области и ПСС Самарской области проводили аварийно-спасательные работы: отключение АКБ, деблокировка пострадавших и погибших», — говорится в сообщении.

В Сызранском районе на месте работали сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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