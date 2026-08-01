В Самарской области ремонтируют дороги к спорткомплексам и детским секциям

В областном центре завершен ремонт переулка Гончарова Фото: правительство Самарской области

В Самарской области в 2026 году в рамках национального проекта ремонтируют дороги, ведущие к школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям. Работы идут в Самаре, Тольятти и Борском районе, об этом сообщает правительство Самарской области.

«В областном центре завершен ремонт переулка Гончарова к стадиону «Динамо», на улице Спортивной работы выходят на финиш. На Московском шоссе (участок 7,8 км) ведется укладка асфальтобетонного покрытия. Ремонтируется улица Циолковского, это подъезд к СШОР № 17», — говорится в сообщении.

В Тольятти на улице Родины ремонтируют дорогу к спортивно-техническому комплексу имени Анатолия Степанова. Сейчас устраивают верхний слой покрытия, запланирован ремонт посадочных площадок. В Борском районе капитально ремонтируют трассу Отрадный – Богатое – Борское (2,7 км) к спортшколе «Юность», стадиону РОСТО и спортивно-техническому клубу. Там уже уложили нижний слой покрытия, ведется устройство тротуаров.

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