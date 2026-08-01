В Самарской области ожидаются сильные порывы ветра 2 августа

При чрезвычайных ситуациях звонить по телефону «112» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, днем 2 августа ожидается усиление ветра. Порывы северо-западного ветра местами достигнут 15-18 метров в секунду. Жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Ограничьте выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах зданий. Не прячьтесь около стен домов, с крыш возможно падение шифера», — предупреждают ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники служб советуют не укрываться за остановками, рекламными щитами и деревьями. Опасно стоять под линиями электропередач, а хозяйственные вещи со двора и балконов лучше убрать в дом. Автомобиль стоит парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. При чрезвычайных ситуациях звонить по телефону «112».

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