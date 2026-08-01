Тольяттинский «Акрон» уступил «Рубину» в матче РПЛ

Матч завершился со счетом 1:2 Фото: ФК «Акрон»

Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти проиграл казанскому «Рубину» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась 1 августа в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 1:2. Единственный гол в составе тольяттинской команды забил Арсений Дмитриев.

«Матч завершился со счетом 1:2 в пользу казанской команды. У победителей отличились Андерсон Арройо и Мирлинд Даку», — говорится в сообщении.

Арройо открыл счет на 15-й минуте, Даку удвоил преимущество гостей на 19-й. Дмитриев сократил отставание на 29-й минуте, но сравнять счет тольяттинцам не удалось. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга.

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