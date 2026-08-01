Житель Самары лишился автомобиля за пьяную езду

От медицинского освидетельствования водитель отказался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд вынес приговор мужчине, который сел за руль в нетрезвом виде. Житель Красноглинского района управлял автомобилем «Богдан 2110» в состоянии опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС в ноябре 2025 года. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«От медицинского освидетельствования водитель отказался. Суд назначил ему штраф 250 тысяч рублей, а автомобиль конфисковал», — сообщили в ведомстве.

Мужчина ранее уже получал административное наказание за похожее нарушение. Суд, учитывая позицию гособвинения, оштрафовал виновного и запретил ему управлять транспортом в течение двух лет.

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