В Самарской области изменится расписание пригородных поездов с 10 августа

В связи с проведением ремонтных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с 10 августа по 18 сентября изменится расписание пригородных поездов на участке Самара – Колтубанка – Бузулук. Часть составов будет отправляться раньше или позже обычного, а у некоторых поездов скорректируют остановки, об этом сообщает самарская пригородная пассажирская компания.

«В связи с проведением ремонтных работ вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов. Просим пассажиров заранее ознакомиться с новым графиком», – говорится в сообщении.

Поезд №6748-6746 Кинель (отпр.16:40) – Бузулук (приб.20:15) в большинство дней августа и сентября отправится по обычному расписанию, но на участке Лес (18:27-18:28) – Колтубанка (19:47-19:49) будет следовать с изменениями. В отдельные дни (14, 21, 28 августа, 4, 11, 18 сентября) он поедет позже, в 17:01.

Утренний поезд №6745-6747 Бузулук – Кинель в большинство дней тронется в 06:43 вместо 06:00. Поезд №6744-6742 Самара – Бузулук 10, 17, 24, 31 августа и 7, 14 сентября отправится в 07:40 вместо 07:09.

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