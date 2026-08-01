Жителям Самарской области напомнили о правилах гигиены на даче

Соблюдение простых норм поможет защитить организм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Самарской области напомнили о правилах гигиены при отдыхе на даче. Соблюдение простых норм поможет защитить организм от болезней и сделать отдых комфортным. Особое внимание стоит уделить мытью рук, хранению продуктов и качеству воды. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Обязательно мойте руки после работы с растениями, почвой, контактом с животными, а также перед едой и после посещения туалета», — говорится в сообщении.

На даче важно следить за пищевой безопасностью: проверять сроки годности продуктов, мыть овощи и фрукты, хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике. Для питья лучше использовать бутилированную или кипяченую воду, а воду из колодца регулярно проверять. Также стоит своевременно вывозить мусор, следить за состоянием туалета и регулярно проводить дезинфекцию.

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