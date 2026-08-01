Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА в Москве

Сыграли вничью со счетом 1:1 Фото: ПФК «Крылья Советов»

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 1:1. Об этом сообщили ПФК «Крылья Советов».

«Счет в матче открыли хозяева поля, полузащитник ЦСКА Матия Попович на 32-й минуте забил гол. Самарские футболисты сравняли счет на 62-й минуте, дальним ударом мяч в сетку ворот отправил Максим Витюгов», — говорится в сообщении.

Главным арбитром выступил Евгений Буланов из Саранска на встрече, прошедшей 1 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал