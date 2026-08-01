В Самаре открылась выставка «Русский Север»

Выставка продлится до 31 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 31 июля в выставочном зале Союза художников открылась выставка «Русский Север». Зрителям представили 120 работ известных самарских и тольяттинских мастеров. Об этом сообщает Самарское региональное отделение Союза художников России.

«Русский Север издавна притягивает художников своей необычной атмосферой. Особая аура места, где переплетаются величие природы, древняя история и суровая поэзия, манит к себе год за годом все новых живописцев. Каждая поездка на север делает людей немного другими», — рассказали организаторы.

В экспозицию вошли работы многолетнего арт-проекта «Северные широты». Маршруты художников пролегли от карельских берегов до побережья Камчатки и Сахалина. Полотна Дмитрия Мантрова посвящены Соловкам и Беломорью. Николай Кикин представил работы, созданные в Мурманской области. Выставка продлится до 31 августа. Вход свободный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал