В самарской колонии предотвратили переброс 15 сотовых телефонов

Запрещенные предметы не были доставлены Фото: УФСИН России по Самарской области

В Самарской области сотрудники исправительной колонии № 6 предотвратили попытку переброса запрещенных предметов на территорию учреждения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

«В двух свертках, обмотанных полиэтиленовой пленкой, нашли 15 сотовых телефонов, 15 USB-кабелей, 3 SIM-карты, 6 флеш-карт, 4 блока зарядных устройств, 4 проводные и 1 беспроводную гарнитуру», — рассказали в ведомстве.

Благодаря бдительности сотрудников отдела охраны запрещенные предметы не были доставлены. По данному факту проводится проверка.

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